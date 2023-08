Parijs doet elektrische step in de ban na 3 doden en 400 gewonden: ‘Ik weet het, 60 km/uur is veel te hard’

Overal in de wereld wordt gezocht naar milieuvriendelijk vervoer. Maar Parijs verbiedt per 1 september de elektrische deelstep. En daar zijn toeristen en Parijzenaars verdeeld over. ,,Ik ga echt niet fietsen!”

Hassan en Fatima pakken hun telefoon, tikken op het scherm en: klaar! Ze springen allebei vrolijk op een elektrische deelstep op de Champs-Élysées. Hun twee kleine kinderen stappen bij hen op. ,,We komen uit Dubai, we zijn maar een paar dagen in Parijs en willen héél veel zien’’, zegt Fatima enthousiast. ,,Als je alles moet lopen, word je doodmoe! En in de metro zie je niets. Voor de kinderen is steppen toch het allerleukst?’’

Ze zoeven geluidloos weg – over het trottoir en met een volwassene plus kind per step. Dat is allebei verboden. ,,Bye bye!!’’ roepen de kinderen lachend, als hun ouders de bocht om sturen.

De vakantiegangers uit Dubai huren een step van het Amerikaanse bedrijf Lime: een van de aanbieders van elektrische deelsteps in Parijs. De twee andere aanbieders zijn het Nederlandse Dott en het Duitse Tier. Samen hadden ze er de afgelopen jaren zo’n 15.000 in de Franse hoofdstad rijden. Per 1 september is dat voorbij.

Het linkse stadsbestuur was tegen de step. In april werd een referendum georganiseerd. Een meerderheid van de kiezers bleek ook tégen de step. Ondanks het feit dat minder dan 1 op de 10 Parijzenaars een stem uitbracht, nam burgemeester Anne Hidalgo de uitslag over. En dus is het definitief voorbij met de ‘openbare’ elektrische step die iedereen kan huren op straat. Particuliere steps mogen wel blijven rijden.

Volledig scherm Elektrische steps in Parijs. © Frank Renout

‘Ik weet het: dat mag helemaal niet’

Parijzenaar Jérémy heeft zo’n eigen step: een stoer, zwaar zwart model. Hij racet ermee over de Champs-Élysées: over het fietspad. ,,Ja, dat is verplicht, dat weet ik’’, zegt hij lachend bij een stoplicht. ,,Hij gaat 60 kilometer per uur, zalig. Ik weet het: dat mag helemaal niet, dat is veel te hard. Maar ik doe er alleen boodschappen mee. Hartstikke handig.’’

Parijs wilde af van de steps omdat er te veel ongelukken mee zouden gebeuren. Vorig jaar vielen er in de hoofdstad drie doden door stepongelukken en raakten meer dan vierhonderd mensen gewond. ,,Als je ziet hoe mensen soms rijden, dan snap ik dat’’, zegt Aurore, die met haar man op een Tier-step over de Champs-Élysées rijdt. ,,Iedereen doet maar wat. En wat ook gevaarlijk is: niemand draagt een helm, want dat is niet verplicht’’, zegt ze - zelf ook zonder helm. ,,Maar ik vind het geweldig: het is goed voor het klimaat en je staat nooit in de file.’’

Het stadsbestuur verwijt de gebruikers dat ze de deelsteps laten rondslingeren. ,,Dat is ook zo’’, zegt Jérémy. ,,Kijk daar op de hoek, ze liggen allemaal dwars over elkaar op straat. Niemand zet ze netjes in de speciale vakken neer.’’

Volledig scherm Gevallen steps. © Frank Renout

Dat is dus allemaal per 1 september voorbij. De drie aanbieders gingen morrend akkoord. ,,Wij zijn half juli begonnen met het weghalen van onze steps’’, laat een woordvoerder van het Nederlandse Dott weten. ,,We pikken er ongeveer vijfhonderd per week op. Die verhuizen we naar andere steden waar we de aanbesteding hebben gewonnen, zoals Bordeaux.’’

Lime is de afgelopen weken ook begonnen met het ophalen van de deelsteps. ,,We verzamelen ze, repareren ze, en brengen ze dan naar onder meer Lille, Kopenhagen en Londen’’, aldus het Amerikaanse bedrijf. ,,Wat Parijs doet, is echt uitzonderlijk. In veel Europese steden neemt de vraag naar elektrische steps alleen maar toe.’’

