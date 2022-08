Parijse hond krijgt apenpokken van baasjes

reconstructie ‘Bloedigste aanslag ooit’ in Europa werd een wanhoops­daad op de Ramblas

Een plakkaat halverwege de populaire Ramblas in Barcelona is het enige dat herinnert aan de aanslag van vijf jaar geleden, toen een terrorist op 17 augustus 2017 veertien mensen doodde. Reconstructie van een aanslag die de grootste ooit in Europa had moeten worden.

13 augustus