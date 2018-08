Parijzenaars gruwelen van 'uritrottoir'

Ze staan sinds kort op strategische plaatsen in Parijs en heten hét antwoord te zijn op wildplassen. Maar tientallen Parijzenaars willen dat de zogeheten uritrottoirs zo snel mogelijk uit het straatbeeld verdwijnen. Want plassen met zicht op een rondvaartboot, dat geeft toch geen pas.

En dat is precies wat er gebeurt, op het Ile Saint-Louis, het eiland in de schaduw van Notre-Dame. Wie urineert in het rode uritrottoir kan tegelijkertijd de gasten bewonderen op de rondvaartboten, die daar om de haverklap voorbij varen. ,,Dit is toch niet te geloven'', zegt fotograaf Grégory, een van de bewoners van de buurt. ,,Dat we iets doen tegen wildplassen is heel goed. Maar je kan zo'n ding toch niet midden op de stoep zetten?''

,,Wat een ongelooflijk lelijk ding'', zegt een buurtbewoonster op haar beurt. En Jean-Daniel Grain vult aan: ,,De vulgariteit en de lelijkheid dringen nu ook door tot de straten van Parijs. Bravo burgemeester Hidalgo, voor dit briljante plan.''

Compost

Terwijl het idee zo aardig is. Parijs heeft - net als zoveel andere steden - een wildplasprobleem. Het Franse bedrijf Faltazi uit Nantes heeft een oplossing bedacht: het uritrottoir. Mannen (er bestaat alleen nog een mannenvariant) plassen in een bak, die gevuld is met stro en ander materiaal. ,,Het gemengde product kan verwerkt worden tot compost'', legt Laurent Lebot uit. Het uritrottoir is volgens de uitvinders reukloos en en volstrekt ecologisch verantwoord.

De afgelopen maanden leverde de plaatsing van de eerste drie uritrottoirs geen noemenswaardige protesten op. Ze staan onder meer in de buurt van de Moulin Rouge en het Gare de Lyon, maar de oplevering van nummer vier, op het peperdure, toeristische eiland midden in de hoofdstad, zorgde voor tandenknarsende bewoners. ,,Waarom zetten ze dit niet beneden op de kade, in plaats van hier midden op straat'', protesteren de omwonenden, die vaak beter bemiddeld zijn en flink wat in de melk te brokkelen hebben.

Maar dat kan niet, zegt het gemeentebestuur. Het idee is dat de uritrottoirs meerdere keren per week worden geleegd. En daarvoor is een auto nog. Het ding moet dus op een gemakkelijk bereikbare plek staan. ,,We doen nu een experiment. En we kunnen altijd verder praten over de plaats. Probleem is dat we willen dat ze redelijk in het zicht staan. Als je ze op een verdekte plaats zet, kan dat leiden tot onwenselijk gedrag met seks of drugsgebruik'', zegt Evelyne Zarka, wethouder in het vierde Parijse arrondissement, waartoe het Ile Saint-Louis behoort.

Scala

Toeristen maken intussen graag van het uritrottoir gebruik. En roemen het uitzicht over de Seine. Scott Messori uit Milaan zou ze in zijn stad ook graag zien. ,,Maar ik betwijfel of dat recht voor het Scala zou kunnen.''

En dan is er nog een punt van kritiek. Hoe zit het met de vrouwen? Laurent Lebot van Faltazi: ,,Het uritrottoir ontlast de sanisettes (de gesloten toiletten waarvan er enkele honderden in Parijs staan, red). Want ik geloof niet dat vrouwen zo in het openbaar gaan urineren.''