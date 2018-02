Parkinson als excuus voor lustmoorden

Het was de schuld van zijn Parkinson. Uit pure frustratie over die ziekte zou de 55-jarige Renaud H. uit Mechelen zich de afgelopen jaren als een beest zijn gaan gedragen. Sinds vandaag staat hij terecht voor twee verkrachtingen, twee lustmoorden en nog eens twee moordpogingen, alles in minder dan anderhalf jaar tijd.

De bewijsvoering in het proces tegen de Vlaming is extreem makkelijk. H. had namelijk zijn tweede moord, najaar 2015 op een 52-jarige vrouw in Mechelen, uitgebreid gefilmd. Speurders zagen op band hoe ze zeker tweemaal achtereen seksueel werd misbruikt en uitgebreid werd vernederd en mishandeld. De vrouw gilt het uit, maar tussen die gillen door is ook de stem van H. te horen.

De politie klopt bij de moordverdachte aan nadat ze op zijn spoor gezet door de vriend van het slachtoffer. Hij vertelt de politie dat H. haar al een tijd lastig valt, dat hij haar steeds wil masseren en fotograferen. Dader en slachtoffer hadden in het verleden kortstondig een relatie.

Zijn aanhouding leidt meteen tot de oplossing van een tweede lustmoord, 16 maanden eerder, nu op een 82-jarige vrouw. Haar eigen zoon vindt haar lijk, grotendeels ontkleed, in haar slaapkamer. Naar later blijkt heeft ze over haar hele lichaam vuistslagen en stampen gehad en is haar keel toegesnoerd met de kabel van een fietsslot. De overvloed aan DNA-sporen bij het bejaarde slachtoffer helpt de politie aanvankelijk niet, ze komen in geen enkele databank voor, maar na zijn tweede moord is H. de pineut: het DNA matcht. Meteen lost de politie nog twee andere zaken op: een poging tot moord op een actrice in de buurt van Mechelen – H. verliest er zijn bivakmuts – en een poging tot inbraak waarbij hij zijn schroevendraaier achterlaat. Deze vrouw had hij willen vermoorden omdat hij haar hoorde zingen in de badkamer, maar zijn plan ging niet door omdat hij niet binnen kwam.

Parkinson

H. barstte vandaag regelmatig in huilen uit. Hij had een ongelukkige jeugd gehad, kon niet goed overweg met zijn Parkinson en zocht vergetelheid in cocaïne. ,,Dat zie je vaker, dat ze zwelgen in zelfmedelijden. Dat is eigen aan de narcist”, aldus vanavond op de Vlaamse tv de ervaren strafpleiter Jef Vermassen, optredend voor de aan de dood ontsnapte actrice. Zij kroop onder de struiken en hield zich vast aan een betonnen paaltje toen H. probeerde haar er onderuit te trekken. Met haar gegil alarmeerde zij buren.

Volgens de advocaten van de civiele partijen voert H. toneelstukjes op. Hij zegt niet lang te kunnen staan en verplaatst zich met behulp van een rollator. Vandaag betoonde hij diepgaande spijt over zijn wangedrag, maar toen de politie hem aanhield zat hij porno te kijken en maakte hij in het politiebusje nog schuine grappen.

Filmstudio

In zijn woonkamer vindt de politie een tent die dienst deed als filmstudio. H. nam er sm-films op, onder meer met zijn vriendin die binnenkort ook getuigt. H. noemt haar 'mijn slavin' en zegt elke dag seks met haar te hebben, wat opnieuw vragen oproept over de ernst van zijn Parkinson. Later legt hij de politie ook uitgebreid uit hoe gevaarlijk het kan zijn als je met wurgseks net een fractie te ver gaat. De film van de moord op de 52-jarige vrouw wordt morgen aan de jury getoond. H. filmde ook de moord op de 82-jarige, maar zou die opnamen al snel hebben weggegooid.