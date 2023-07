Parlement Israël beperkt invloed rechters op politiek

vier vragen Wat staat Amerikaan­se soldaat te wachten in Noord-Ko­rea? ‘Ze ondervra­gen je totdat je breekt’

Wat bezielde de Amerikaanse soldaat Travis King om deze week lachend de Noord-Koreaanse grens over te steken? De verhoudingen tussen de VS en Noord-Korea waren al belabberd en de spanningen lopen door de aanhouding van de militair verder op. ,,Hij zit flink in de problemen.’’