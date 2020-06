Partij Bouterse wil nog steeds hertelling stemmen Paramaribo

De NDP heeft twaalf punten ingebracht waar volgens de partij sprake is van onregelmatigheden of mogelijk frauduleuze handelingen. Het gaat dan onder andere om zaken als verkeerde stembiljetten waardoor kiezers terug moesten komen om opnieuw te stemmen, verkeerde optellingen op de officiële documenten of een verkeerde kleur potlood dat is gebruikt. De partij heeft het hoofdstembureau gevraagd een hertelling te doen.

Donderdagmiddag was het eindelijk zover dat alle resultaten van de 639 stembureaus verwerkt waren en de officieuze uitslag van de verkiezingen van 25 mei bekend was. Het Centraal Hoofdstembureau (CHS) zal de komende dagen de zetelaantallen officieel vaststellen. Daarna is het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) aan zet. Dit orgaan gaat over het bindend verklaren van de uitslag. De verwachting is dat het OKB ook een standpunt in zal nemen over het verzoek voor de hertelling.