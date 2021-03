Partijgenote (53) van Merkel overlijdt op vlucht vanuit Cuba in bijzijn van echtgenoot

onwelwordingEen Duitse politicus (53) is gisteren in het bijzijn van haar echtgenoot overleden nadat ze onwel was geworden in een vliegtuig. Het gaat om de 53-jarige Karin Strenz, partijgenoot van bondskanselier Angela Merkel. De CDU-parlementariër vloog met haar man naar Frankfurt vanuit Cuba. Het is niet duidelijk of het een zakentrip of een privéaangelegenheid betrof. Duidelijk is dat ze niet als parlementariër in het vliegtuig zat.

Het vliegtuig, een Condor Boeing 767-300ER, maakte gisterochtend rond 07.30 uur een noodlanding op het Ierse vliegveld Shannon, toen Strenz om nog onduidelijke redenen in elkaar zakte. Ambulancebroeders gingen direct over op reanimatie, waarna het slachtoffer met spoed naar het universitair ziekenhuis in Limerick werd gebracht, in het zuidwesten van Ierland. Daar kwam ze later te overlijden, weet The Irish Times.

Lees ook Duitsland verlengt lockdown, geen versoepeling met Pasen maar ook geen algemene avondklok



De officier van justitie in het Duitse Schwerin, waar Strenz enkele jaren lid van het parlement was, is een onderzoek begonnen om de doodsoorzaak vast te stellen. Het gaat hierbij om een standaardprocedure. Er wordt vooralsnog niet uitgegaan van een misdrijf.

Een menselijke tragedie

Strenz was sinds 2009 lid van het Duitse parlement en vertegenwoordigde een kiesdistrict in de noordoostelijke deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Ze was volgens persbureau Associated Press niet van plan zich verkiesbaar te stellen bij de verkiezingen van 26 september in Duitsland.

Haar plotselinge overlijden komt hard aan bij het centrumrechtse CDU, waar ze sinds 2005 lid van was. ,,Het nieuws komt onverwacht en veroorzaakt grote consternatie. De vroege dood van Karin Strenz is ongetwijfeld een menselijke tragedie”, meldt Michael Sack volgens het Duitse RTL. Hij betuigde zijn condoleances aan de echtgenoot en nabestaanden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In opspraak

In januari 2019 kwam Strenz nog negatief in het nieuws toen bekend werd dat zij twijfelachtige banden zou hebben met Azerbeidzjan. Onderzoek wees uit dat zij tussen de 14.000 en 30.000 euro zou hebben gekregen van het steenrijke oliestaatje in de Kaukasus, in ruil voor lobbywerk.

Als gevolg hiervan mocht Strenz voor de rest van haar leven geen lid meer zijn van de Raad van Europa. Ook was ze niet langer welkom in Straatsburg, waar de organisatie is gevestigd. De Raad, waarin ruim driehonderd parlementariërs uit tientallen Europese landen zitting hebben, geldt als de hoeder van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

De CDU-politica accepteerde destijds de berisping en betaalde een boete. Volgens haar viel haar weinig te verwijten en had ze het geld ontvangen vanwege advieswerk voor een bedrijf van CSU-parlementariër Eduard Lintner.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.