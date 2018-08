Pas na week onderzocht recherche het balkon waar Ivana over de rand ging

Dat bleek vanochtend bij het verhoor van technisch rechercheur Yam Tze Yong die de voetstappen veilig stelde. Hij werd pas op 14 december, een week na het overlijden van het 18-jarige fotomodel, naar het balkon gestuurd. Weer en wind hadden al die tijd vrij spel gehad op de houten vloer. En iedereen kon in de tussentijd op het balkon zijn geweest. Voor zover bekend: de dienstmeid, het dochtertje van de Johnsons, en verschillende rechercheurs.

Bij het verhoor werd duidelijk dat er nauwelijks hard bewijs zit in de voetstappen. Het is niet duidelijk van wie ze zijn en of ze überhaupt van een persoon zijn.

Quote U weet dat het nooit goed is om niet te antwoorden in de rechtbank? Advocaat Nair Bovendien was ook dit recherchwerk gebrekkig uitgevoerd, bleek tijdens het kruisverhoor door advocaat Nair van de familie Smit. Waarom had Yam niet heel het balkon onderzocht - een andere rechercheur verklaarde twee weken geleden dat hij overal voetstappen zag - maar alleen de voetstappen die hij nog kon zien? Yam gaf toe dat hij voetstappen gemist kon hebben. Waarom droeg hij geen beschermende kleding en niet eens hoesjes om zijn schoenen? Op de vraag of de rechercheur zich aan de richtlijnen had gehouden, weigerde de man te antwoorden. ,,U weet dat het nooit goed is om niet te antwoorden in de rechtbank?'' aldus Nair. Maar Yam zweeg.

Yam vertelde de rechtbank dat hij niet zeker was of het mogelijk was dat de voetstappen bewust door iemand anders aangebracht waren. Hij kon ook niet zeggen of de voetstappen van iemand waren die iets heel zwaars droeg.

Advocaat Nair zei in zijn kruisverhoor dat de getuigenis van Yam andermaal aantoonde dat de politie in Kuala Lumpur meermaals niet naar internationale maatstaven had gehandeld bij het onderzoek naar de dood van Ivana Smit.

Ivana's oom Fred Agenjo spreekt van een 'verloren ochtend'. ,,Dit verhoor heeft ons niet dichter bij de waarheid gebracht.'' Later op de dag komt een psychiater in het getuigenbankje. Het is onduidelijk waarom. Morgen is de elfde en zoals het er nu naar uitziet de laatste dag van het speciale coroner's court. Dan getuigen een dna-expert en inspecteur Faizal de man die het onderzoek naar de dood van Ivana Smit leidde.

Volledig scherm Inspecteur Faizal op het balkon van de Johnsons. Pas een week na de dood van Ivana Smit werd er sporenonderzoek gedaan. © Ton Voermans