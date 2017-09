'Pas op voor mogelijk schadelijke lippenbalsem'

In 15 van de 21 geteste lippenbalsems werden mogelijk schadelijke stoffen aangetroffen: MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons) en MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons). ,,Over deze stoffen weten we het fijne nog niet, maar er zijn sterke vermoedens dat MOAH mogelijk kankerverwekkend zijn en dat MOSH zich opstapelt in de organen en gezwellen kan vormen in lymfeklieren, lever en milt’’, waarschuwt de consumentenorganisatie in diverse Belgische media.



Er zijn wel meer cosmetische artikelen die minerale oliën bevatten. ,,In producten die voor de huid bestemd zijn, kan dat geen kwaad. Anders is het wanneer een deel van het product kan worden ingeslikt, zoals bij lippenbalsem’’, aldus de consumentenbond.