Pasgetrouwde hotelmagnaat (33) overlijdt na bezoek aan nachtclub, laat Brits imperium achter

Vivek Chadha, eigenaar van een bedrijf dat 18 hotels beheert, zakte zondagochtend in het centrum van Londen in elkaar. Dat gebeurde enkele uren nadat hij een bezoekje had gebracht aan Annabel’s, een van de meest prestigieuze clubs van Londen. Een autopsie moet de doodsoorzaak uitwijzen. Zijn familie gaat ervan uit dat Chadha aan de gevolgen van een hartaanval is overleden.



Tot aan zijn overlijden stond de jonge Chadha aan het hoofd van Nine Group, een succesvol bedrijf met meer dan 800 mensen in dienst, verspreid over bijna twintig hotels. Onder de hotels die eigendom zijn van Nine Group zijn het viersterrenhotel London 02 Arena Hotel en vier Holiday Inn-franchises. Chadha was ook eigenaar van een grote pub en sloot onlangs een franchiseovereenkomst met restaurantketen Pizza Hut.