Passagier (43) die baby in handbagage smokkelde had goedkeuring van moeder, vader spoorloos

‘Extreemste vrouwelij­ke pedofiel ooit’ eind deze maand toch op vrije voeten

17:42 De Britse staatssecretaris voor gevangeniszaken en reclassering Lucy Frazer heeft officieel toestemming gegeven voor de vrijlating van de 49-jarige Vanessa Marks, die in 2009 werd veroordeeld voor seksueel misbruik van baby’s en peuters in het kinderdagverblijf waar ze werkte. Marks wordt in haar vaderland nog altijd de ‘extreemste vrouwelijke pedofiel ooit’ genoemd. Volgens Frazer heeft onderzoek in de gevangenis waar Marks verbleef aangetoond dat ze geen gevaar meer is voor de samenleving.