Passagier die tijdens vlucht nooddeur opende had het gevoel dat hij stikte

In een politieverhoor heeft de 33-jarige verdachte, die als achternaam Lee heeft, aangegeven dat hij moeite had met ademen. Hij wilde zo snel mogelijk eruit en opende daarom de vliegtuigdeur terwijl het toestel nog niet was geland.

Er raakten twaalf passagiers lichtgewond. De binnenlandse lijnvlucht van Asiana Airlines was bezig met de landing op Daegu. Er waren tweehonderd mensen aan boord. De slachtoffers zeggen dat er heel hard lucht naar binnen werd geblazen toen de nooddeur opende. De paniek was groot. Enkelen zeggen hevige pijn aan hun oren te hebben gehad. Een video van het incident ging de wereld over.

Luchtdruk

Door de luchtdruk zou het eigenlijk niet mogelijk moeten zijn om een deur tijdens de vlucht te openen. Asiana Airlines denkt dat het hier toch lukte omdat de landing al was ingezet. Volgens het transportministerie vloog het toestel op 213 meter hoogte toen de man aan de hendel trok. De verdachte is zondag officieel gearresteerd. Hij wordt verdacht van het overtreden van de luchtvaartwet. Daarin staat dat passagiers niet aan de vliegtuigdeur, nooddeur en andere apparatuur mogen komen.

Bekijk hier wat medepassagiers filmden. Tekst gaat verder onder de video.

De politie in Daegu zegt twintig dagen te mogen uittrekken voor onderzoek, voordat Lee mogelijk aangeklaagd wordt. Als hij veroordeeld wordt, kan daar een celstraf van tien jaar op staan.

Heel veel stress

Volgens de politie heeft de verdachte inmiddels een verklaring gegeven voor zijn bizarre actie. Hij zou veel stress hebben gehad omdat hij onlangs is ontslagen. ,,Ik wilde er zo snel mogelijk uit”, verklaarde hij later tegen agenten. Lee had het gevoel dat hij stikte en trok daarom aan de hendel van de nooddeur. Zijn zitplaats zat daar vlakbij.

Als voorzorgsmaatregel laat Asiana Airlines voorlopig de rijen naast de nooduitgang leeg. Er zijn dus per vlucht een paar minder stoelen beschikbaar.

Joris Melkert, universitair docent Luchtvaart- en Ruimtetechniek aan de TU Delft legt uit hoe dit heeft kunnen gebeuren.