‘Patholoog overtuigd van zelfmoord Epstein’

Modder­stroom sleurt auto's mee in Zwitserse Alpen, twee mensen vermist

1:57 Felle onweersbuien hebben zondagavond een modderstroom veroorzaakt in het Zwitserse plaatsje Chamoson. Twee voertuigen werden meegesleurd, evenveel mensen zijn vermist. In de omgeving van Châtelard, in het kanton Wallis, is een grote zoekactie opgezet.