Patiënte in Duits ziekenhuis haalt kamergenote van beademing om ‘irritant geluid’

Rusland zet hoog in op verovering Oekraïense stad Bachmoet, zware verliezen aan beide zijden

De belangrijkste slag van dit moment in Oekraïne wordt gestreden bij de oostelijke stad Bachmoet. De legers van Rusland en Oekraïne zetten alles op alles om deze sleutel in de Donbas-regio in te nemen.

29 november