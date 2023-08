Patroesjev laat weer van zich horen: wie is deze complotdenker met veel invloed in het Kremlin?

Poetin praat over vredesini­ti­a­tie­ven, maar alleen op eigen voorwaar­den

De Russische president Vladimir Poetin heeft gezegd dat hij het idee van vredesbesprekingen over Oekraïne niet afwijst, maar houdt zelf vooralsnog de boot af. Rusland zal niet deelnemen aan een ‘vredesconferentie’ in Saoedi-Arabië, die volgend weekend in Djedda wordt gehouden.