Paul de Haan met gezin gevlucht uit Suriname: 'Alles is politiek in Suriname’

Zeker 23 doden bij gevechten in Libische hoofdstad Tripoli

In Libië is het geweld weer opgelaaid. Rivaliserende groeperingen beschoten elkaar in Tripoli. Daarbij zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid minstens 23 doden gevallen, onder wie 17 burgers; 87 personen raakten gewond. De vrees bestaat dat de strijd om de hoofdstad weer uitgroeit tot een grootschalig conflict in het olierijke Noord-Afrikaanse land, dat al jaren in een ernstige politieke crisis verkeert.

