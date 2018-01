Paus Franciscus onder vuur door steun aan omstreden Chileense bisschop

Zolang er geen bewijs is dat de Chileense bisschop Juan Barros medeplichtig is aan het verhullen van de pedofiele wandaden van de Chileense priester Fernando Karadima, maken mensen die claimen slachtoffer te zijn zich schuldig aan ‘laster’, aldus de paus.

De kerkvorst haalde uit na een vraag over de kwestie van een Chileense journalist: ,,De dag dat ze me bewijs leveren tegen bisschop Barros zal ik praten. Er is geen spatje bewijs tegen hem. Het is allemaal laster. Is dat duidelijk?”

De uitspraak leidde tot veel ophef aan het einde van een toch al moeilijk staatsbezoek, ook al bezoekt de Argentijnse paus het continent van zijn afkomst. De katholieke kerk heeft het moeilijk in landen als Chili en Peru, waar Franciscus tot maandag op bezoek is. Dat heeft te maken met het weglopen van veel gelovigen, mede als gevolg van wantoestanden in de kerk. Vooral de lang verhulde praktijken van priester Karadima die zich jarenlang vergreep aan minderjarige jongens zette veel kwaad bloed. In 2011 werd Karadima door het Vaticaan veroordeeld tot een leven van 'penitentie en gebed'. Afgelopen week getuigde Franciscus nog van zijn ,,pijn en schaamte over de onherstelbare schade die sommige vertegenwoordigers van de kerk kinderen hebben toegebracht.”

Beschermeling

Volledig scherm De omstreden bisschop Juan Barros bij de door de paus geleide mis in Iquique. © EPA

Punt is dat een van zijn beschermelingen, bisschop Barros van het zuidelijke bisdom Osorno weet zou hebben van Karadima’s praktijken. Barros was destijds beschermeling van Karadima. Maar volgens de paus bestaat daarvoor geen enkel bewijs en zou de bisschop mikpunt zijn van een campagne van linkse tegenstanders.

Juan Carlos Cruz, een van degenen die Barros van medeplichtigheid beschuldigt, tweette vanmorgen verbijsterd. ,,Alsof ik een selfie had kunnen maken terwijl Karadima mij en anderen misbruikte en Juan Barros erbij stond te kijken.'' De harde toon van paus in zijn verdediging bewees volgens Cruz ,,dat er niets is veranderd en dat zijn verzoek om vergiffenis leeg is.''