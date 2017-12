De paus legde in zijn kersttoespraak de link tussen de reis van Maria en Jozef en de situatie van de miljoenen migranten die tegenwoordig gedwongen zijn hun huis te verlaten om te kunnen overleven. ,,Ze worden verdreven van hun land”, aldus de paus die hoopte dat de vluchtelingen niet te horen zouden krijgen dat er voor hen geen plek was op deze aarde. Hij roept in zijn homilie dan ook op tot ,,gastvrijheid” en het te hulp schieten van ,,de zwakken en de kwetsbaren”.



,,Zo veel andere voetstappen zijn verborgen in de voetstappen van Jozef en Maria. We zien de sporen van volledige families die heden ten dage worden gedwongen om te vertrekken”, aldus de paus. ,,We zien de sporen van miljoenen personen die er niet voor kiezen om te vertrekken, maar van hun land worden verdreven en hun dierbaren moeten achterlaten. In vele gevallen is hun vertrek gevuld met hoop, hoop voor de toekomst. Maar voor anderen heeft het maar één naam: overleving.”



De zorg om economische migranten, vluchtelingen voor oorlogen en ook alle anderen die kansloos zijn in de immer grotere kloof tussen arm en rijk zijn vaak terugkerende thema's voor deze paus. Volgens hem is ,,God onherkenbaar aanwezig in de niet-welkome bezoeker die door onze steden en wijken loopt en die reist in onze bus en op onze deur klopt”.