Paus Johannes Paulus wist voor aantreden al van kindermisbruik door priesters

Als aartsbisschop van de Poolse stad Krakau, wist de latere paus Johannes Paulus II van meerdere gevallen van kindermisbruik gepleegd door priesters. Zo hield hij in 1971 een onderpriester de hand boven het hoofd, nadat deze een jongen had misbruikt. De aartsbisschop, die in 1978 tot paus werd gekozen en die functie bekleedde tot zijn dood in 2005, liet de onderpriester ondanks het misbruik doorwerken. Ook nadat de rechtbank de man in 1973 wegens misbruik veroordeelde, stond de toekomstige paus, die in 1920 in Polen werd geboren als Karol Wojtyla, toe dat hij verder werkte als priester. In een ander bisdom vergreep de man zich opnieuw aan jongens.