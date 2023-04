Paus over ziekenhuisopname: ‘Paar uur later en ik had dood kunnen zijn’

Paus Franciscus (86) was bewusteloos toen hij twee weken geleden met bronchitis naar het ziekenhuis werd gebracht en was er zo erg aan toe dat hij zelfs had kunnen sterven. Dat zegt een Italiaanse man die hem regelmatig spreekt.

,,Een paar uur later en ik weet niet zeker of ik het had kunnen navertellen’’, citeert Michele Ferri uit de Italiaanse stad Pesaro de paus. De Heilige Vader vertelde het volgens hem tijdens hun jongste gesprek, afgelopen zaterdag. ,,Ik zei tegen hem: je hebt ons echt laten schrikken’’, zegt Ferri terugblikkend tegen persbureau Reuters. Hij klapte eerder over het persoonlijke gesprek uit de biecht tegenover de regionale krant Il Resto del Carlino.

Volgens Ferri klonk de paus in hun meest recente gesprek beter dan de voorlaatste keer dat ze elkaar spraken. Dat was in januari. ,,Hij klonk toen erg moe’’, herinnert hij zich. Ferri wordt in Italiaanse media vaak geciteerd als iemand die regelmatig met de paus spreekt. De vertrouwelijke band tussen de twee begon met een telefoontje waarin Franciscus hem wilde troosten na de dood van zijn broer. Die werd tien jaar geleden gedood bij een beroving.

Het is bekend dat de paus een kleine lijst bijhoudt van mensen die hij regelmatig belt, vaak nadat hij hen heeft getroost na een tragedie. Het Vaticaan bevestigt hun namen nooit, maar heeft niet ontkend dat Franciscus met Ferri spreekt. Het pauselijke secretariaat reageerde volgens Reuters niet op een verzoek om commentaar op de jongste uitlatingen van de Italiaan.

Grappen

De 86-jarige paus werd op 29 maart naar het Gemelli-ziekenhuis in Rome gebracht vanwege ademhalingsproblemen als gevolg van een bronchitisinfectie. Drie dagen later werd hij ontslagen. ,,Ik leef nog steeds en moet nu vier dagen slapen’’, grapte hij bij het verlaten van het ziekenhuis. Hij antwoordde bij zijn vertrek ontkennend op de vraag van journalisten of hij bang was en prees het ziekenhuis en het personeel.

Het ontslag kwam net op tijd voor het begin van de Goede Week voor Pasen. Desondanks nam Paus Franciscus op Goede Vrijdag niet deel aan de traditionele kruisweg, die het lijden van Christus symboliseert, vanaf het antieke amfitheater Colosseum in de Italiaanse hoofdstad. Het was vrijdagavond te koud buiten voor de kerkvorst. Het was de eerste keer dat hij ontbrak bij de processie sinds zijn aantreden in 2013. De paus leidde afgelopen weekend wel de paasvieringen op het Sint-Pietersplein.

Kwalen

Er werd bezorgd gereageerd op de ziekenhuisopname van de paus, die met een aantal kwalen kampt. Hij heeft maagklachten, waar hij in 2021 een operatie voor onderging, en gebruikt vanwege een knieprobleem een rolstoel of wandelstok. Franciscus erkende afgelopen zomer dat hij het rustiger aan moest doen.

De gezondheidsproblemen leidden tot vragen over hoelang de paus nog van plan is aan te blijven. Hij heeft gezegd eventueel af te zullen treden als zijn gezondheid hem in de steek laat, maar zei voor zijn ziekenhuisopname voorlopig niet te stoppen. Franciscus’ voorganger Benedictus XVI trad in 2013 om gezondheidsredenen af. Dat was zeer ongebruikelijk omdat een paus doorgaans zijn gehele leven in functie blijft.