Paus pleit voor geregistreerd partnerschap voor homoseksuelen

video Nederlan­ders voor Duitse rechter wegens runnen ‘drugs- en kinderpor­no­bun­ker’

19 oktober In Duitsland begint maandag een unieke rechtszaak over een ondergronds computercentrum gerund door Nederlanders. Ze verhuurden in een voormalige bunker ruimte op servers die door klanten werd gebruikt voor illegale transacties via het darknet, variërend van de verkoop van drugs en wapens tot het versturen van kinderporno en moordopdrachten. De grote vraag is: wisten de serverbeheerders van de illegale praktijken van hun klanten?