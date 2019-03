Paus stuurt Chileense kardinaal de laan uit voor verzwijgen misbruik

De paus zette in oktober twee gepensioneerde bisschoppen uit Chili uit hun ambt wegens het seksueel misbruiken van jongeren. Eind september verdween priester Fernando Karadima van het kerkelijk toneel. Hij wordt gezien als de spil in het omvangrijke misbruikschandaal dat in het Zuid-Amerikaanse land aan het licht is gekomen.



De Chileense politie onderzoekt honderden gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Eén van de grootste zaken van seksueel misbruik in het land is die van een assistent van een hoge geestelijke, Oscar Munoz. Hij wordt beschuldigd van het misbruiken van zeker vijf minderjarigen.