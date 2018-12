Paus stuurt kardinalen weg vanwege misbruik

Update Franse aanklager: verdachte schietpar­tij riep ‘Allah Akbar’

15:24 De man die gisteren in ieder geval twee mensen doodde tijdens een schietpartij bij een kerstmarkt in Straatsburg, heeft tijdens zijn daad onder meer de woorden ‘Allah Akbar’ geroepen. Een derde slachtoffer is vandaag hersendood verklaard. Dat meldt officier van justitie Remy Heitz in een persconferentie. De verdachte is voortvluchtig. Op hem is een klopjacht geopend.