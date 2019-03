‘Pech’ achtervolgt Transavia: passagiers al twee dagen gestrand in Dubai

De passagiers kwamen vandaag voor de derde keer tevergeefs naar de luchthaven van Dubai. ‘Het is nu 12.45 uur. Wij horen in het vliegtuig te zitten en over een kwartier de lucht in te gaan. Na veel vragen wordt ons verteld dat jullie geen bemanning hebben geregeld. Hier zijn serieus geen woorden voor. Hoe denken jullie dit op te gaan lossen?! 190 mensen vasthouden? Jullie mogen met een héle goede reden komen. Mensen missen hun werk, medicijnen, afspraken. Hopelijk komen jullie heel snel met een antwoord. 1 ding is zeker. Deze 190 mensen vliegen NOOIT meer met jullie.’ schrijft een hevig verontwaardigde Kimberly de Rooi uit Rhenen.

Nauwelijks informatie

De managementassistente van een Utrechts makelaarskantoor genoot met haar ouders en broertje van een zonvakantie en zou zondag omstreeks 17.30 uur terugvliegen naar Nederland. Alles verliep volgens plan. Tot ze in het vliegtuig zaten en er vervolgens niks gebeurde. ,,Wij zaten maar liefst drie uur lang in een stilstaand vliegtuig. We werden nauwelijks geïnformeerd. Na veel aandringen van medepassagiers kregen wij bericht dat wij het vliegtuig uit moesten. Vervolgens hebben wij meer dan twee uur op het vliegveld gewacht. Toen kregen wij de mededeling dat wij in een hotel werden ondergebracht en de belofte van de piloot dat we maandag zeker thuis zouden zijn’’, schrijft De Rooi terugblikkend.

In afwachting van meer informatie van Transavia vertrokken alle passagiers weer naar hun hotel. Maar er kwam geen enkel bericht van de luchtvaartmaatschappij, zegt de Rhenense. ,,Na veel heen en weer bellen werd ons door ene Naomi verteld dat er maandag om 18.25 uur een nieuwe vlucht zou vertrekken. Dit hebben wij zelfs per bevestiging op de mail gekregen. Eenmaal aangekomen op het vliegveld werd ons doodleuk verteld dat onze vlucht pas vandaag om 13.00 uur zou vertrekken. Wéér voor niks op het vliegveld. Weer een dag verspild.’’

Vanochtend stonden ze voor de derde keer op het vliegveld. Opnieuw tevergeefs. De geplande vertrektijd van 13 uur verstreek zonder dat er iets gebeurde. ‘Anderhalf uur later krijgen we het bericht dat er helemaal geen bemanning is. Omboeken kan niet, er gaan helemaal geen andere vluchten’, schrijft De Rooi misnoegd.

Omgeboekt

Transavia noemt de situatie ‘uiterst vervelend’ en werkt naar eigen zeggen aan een oplossing om de gestrande reizigers zo snel mogelijk uit Dubai te krijgen. ,,We hebben hen vandaag geadviseerd hun vlucht om te boeken op onze kosten’’, zegt woordvoerster Claudia Metz. Een veertigtal reizigers slaagde daar volgens haar al in. ,,Voor 143 passagiers proberen we stoelen voor morgen te krijgen in andere toestellen. Dat lijkt te gaan lukken.’’

De stranding van de passagiers van vlucht HV9902 is volgens haar te wijten aan een opeenvolging van problemen. ,,Zondagavond vlak voor vertrek constateerden de piloten dat er iets niet in orde was. Daarna bleek dat ze het probleem (volgens de passagiers een kapot lampje) niet ter plekke konden oplossen. Daarop stuurden wij technisch personeel naar Dubai maar zij mochten maandag niet aan de slag. Dit omdat de papieren volgens de Emirati niet in orde waren. Vervolgens moesten we allerlei documenten mailen.’’

Systeem