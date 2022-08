Pedofiel (57) drinkt mysterieuze vloeistof en sterft in Amerikaanse rechtbank na vonnis

Een man die door een rechter in de Amerikaanse staat Texas schuldig bevonden werd aan het seksueel misbruiken van een kind, heeft tijdens het voorlezen van het vonnis een onbekende vloeistof gedronken en is daaraan overleden.

Het incident gebeurde donderdag in de rechtbank van Denton. Edward Peter Leclair (57) uit Frisco had zijn hele proces lang volgehouden dat hij onschuldig was, maar de jury geloofde hem niet. Hij werd schuldig bevonden aan de vijfvoudige aanranding van zijn slachtoffer.

De strafbare feiten vonden in de zomer van 2016 plaats. Leclair werd twee jaar later pas gearresteerd op beschuldiging van poging tot aanranding. Hij betaalde echter een borgsom van 30.000 dollar. Maandag ging zijn proces van start.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Waterfles

Voor het vonnis werd voorgelezen, had de man een grote waterfles naast zich staan met iets wat op troebel water leek. Volgens Amerikaanse media had hij er echter nog niet uit gedronken. Dat deed hij plots wel toen de rechter het vonnis voorlas waarin stond dat hij schuldig was.

Volgens openbare aanklager Jamie Beck slokte de man de vloeistof fanatiek op. ,,Hij nam geen kleine slokjes, hij goot het echt naar binnen”, vertelde hij aan het lokale nieuwsstation WFAA.

De advocaat van Leclair, Mike Howard, vertelde NBC News dat hij zijn cliënt had zien drinken en dat zijn hand beefde. ,,Ik dacht dat hij aangedaan was van het vonnis. Maar hij bleef maar drinken.”

Autopsie

Nadat hij teruggebracht was naar een tijdelijke cel, begon de man te braken en werden de hulpdiensten gebeld. Een ziekenwagen voerde hem nog naar een ziekenhuis, maar daar werd hij korte tijd later doodverklaard. Een autopsie moet nu de doodsoorzaak bepalen. Zijn waterfles is meegenomen als bewijsmateriaal.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: