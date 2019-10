‘Pedofiele horrorarts’ dood aangetroffen in cel

Een 58-jarige hersenchirurg uit de Amerikaanse stad Santa Cruz (Californië), die sinds 2017 in voorarrest zat op verdenking van seksueel misbruik van tientallen minderjarigen, is gisteren dood aangetroffen in zijn cel. James Kohut zou zichzelf van het leven hebben beroofd, maar onderzoek moet aantonen of daarvan sprake was.

James Kohut zat in voorlopige hechtenis, omdat het onderzoek naar ‘ettelijke dozijnen gevallen van misbruik’ nog niet was afgerond. Het Openbaar Ministerie in de VS heeft al levenslang tegen de man geëist. Kohut zat alleen in een cel. Eerder stond hij onder verscherpt toezicht wegens suïcidale gedachten , maar volgens Amerikaanse media was dat recent opgeheven omdat er geen risico meer zou zijn geweest dat de gedetineerde zichzelf iets aan zou doen. Waarom dat gebeurde, is nog onduidelijk.

De hersenchirurg zou hebben samengespand met verpleegkundigen Rashel Brandon en Emily Stephens die net als hij in het Dominican Hospital in Santa Cruz werkten. De twee vrouwen ontkennen in alle toonaarden maar zitten nog steeds vast. Kohut zou samen met Brandon en Stephens een zogenoemde ‘taboefamilie’ hebben willen stichten. De kinderen die de vrouwen zouden baren zouden met hun toestemming door hem worden misbruikt. Kinderen werden nooit geboren, maar de drie zouden wel een pedofielennetwerk hebben gerund. Daardoor werd een groot aantal minderjarigen slachtoffer.

Video's

Volgens justitie is inmiddels aangetoond dat de ‘horrorarts’ - zo wordt Kohut in zijn vaderland genoemd - in 2003, 2014, 2016 en 2017 kinderen misbruikte. Dat zou voor 2003 ook al tientallen jaren zijn gebeurd. Van het misbruik zijn ettelijke bewijzen. Zo werden bij de man en zijn vrouwelijke handlangers ettelijke video's aangetroffen waarop jongetjes onder de 10 jaar door de hersenchirurg werden verkracht. Desondanks bleef Kohut stug volhouden van niets te weten.

Het lichaam van Kohut werd toevallig op dezelfde dag aangetroffen als dat van de Britse Richard Huckle (33). Hij werd gisteren dood gevonden in zijn cel in York. De Brit kreeg in 2016 tientallen keren levenslang voor seksueel misbruik van bijna 200 kinderen in Azië. Huckle werd volgens Britse media doodgestoken.