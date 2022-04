Peking voert beperkingen op om besmettingen in te dammen

Hemd van het lijf Henk Krol wilde maagballon tegen overtolli­ge kilo's: ‘Boven de 65 kan dat niet, schandalig’

In Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid. Op een haar na was Henk Krol verslaafd aan Amerikaanse slaappillen, hij heeft een zwak voor de vanillemilkshakes van KFC en wil graag een maagballon. ‘Maar boven de 65 jaar kan dat niet meer. Schandalig.’

