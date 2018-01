Pence vindt het een eer om in Israëls hoofdstad Jeruzalem te zijn

Netanyahu noemde Pence 'een groot vriend van Israël' en onderstreepte dat er in het vredesproces geen alternatief voor het Amerikaanse leiderschap is. ,,Wie niet bereid is om met de Amerikanen over vrede te spreken, wil geen vrede'', zei de Israëlische premier. Pence spreekt vandaag ook het Israëlische parlement, de Knesset, toe. De grootste Arabische partij in het Israëlische parlement boycot de speech.



Na Trumps bekendmaking in december schrapte de Palestijnse president Mahmoud Abbas een ontmoeting met Pence. Ayman Odeh, leider van de Verenigde Arabische Lijst, noemde Pence in een tweet 'een gevaarlijke racist.'' Netanyahu noemde in respons de Arabische boycot een 'schande'. In Bethlehem, op de Westelijke Jordaanoever, protesteerde een kleine groep Palestijnen tegen het bezoek van Pence. Zij verbrandden posters met zijn portret.