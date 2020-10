Pence vs Harris: het belangrijkste debat ooit tussen potentiële vicepresidenten

Hope, New Jersey Amerikaan­se gezinnen worstelen: ‘Als Trump herkozen wordt, zie ik slechte tijden voor me’

3 oktober Droomland Amerika is depressief geworden. Is er nog hoop in de VS? Correspondent Karlijn van Houwelingen reist in de aanloop naar de presidentsverkiezingen langs tien dorpen en steden met de naam ‘Hope’. Vandaag deel drie: vermoeide ouders in Hope, New Jersey.