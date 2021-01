Pence ziet niets in uit het ambt zetten van Trump, tweede afzettingsprocedure dreigt

Het 25ste amendement voorziet erin dat de vicepresident de bevoegdheden van de president overneemt als die laatste niet meer in staat is om zijn taken uit te voeren.



Maandag kwam al naar buiten dat Pence en Trump een ‘goed gesprek’ hadden gehad in het Witte Huis en dat de twee ‘vastbesloten’ zijn ‘om hun werk voor het land voort te zetten tot het einde van hun termijn’. Dat duidde er al op dat Pence het 25e amendement niet wil toepassen, zoals de Democraten hebben voorgesteld naar aanleiding van de bestorming van het Capitool door Trump-aanhangers.



‘Ik geloof niet dat zo'n werkwijze in het belang van ons land is of conform de grondwet’, heeft Pence geschreven in een brief aan Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Trump zei eerder gisteren al dat hij zich geen zorgen maakt over het al dan niet toepassen van het 25e amendement.