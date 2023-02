Pentagon publiceert foto van Chinese ‘spionageballon’

De foto is genomen vanuit de cockpit van een Amerikaans militair verkenningsvliegtuig. Een dag later schoot het Amerikaanse leger de ballon neer boven de Atlantische Oceaan voor de kust van de staat South Carolina.

Eind vorige week is de ballon teruggevonden. ,,Het grootste deel van de ballon, inclusief de lading, is geborgen", zei Pentagon-woordvoerster Sabrina Singh woensdag. Ze wilde geen verdere details geven over de analyse van de brokstukken. Die analyse is in handen van de FBI.