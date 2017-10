Persbureau meldt per ongeluk overname Apple

UPDATE Toespraak on­af­han­ke­lijk­heid Catalonië vertraagd door spoedoverleg

18:42 De Catalaanse premier Carles Puigdemont is aangekomen bij het parlementsgebouw in Barcelona waar hij om 19.00 uur een toespraak zal houden over de onafhankelijkheid van de regio. De toespraak stond gepland voor 18.00 uur, maar loopt vertraging op door een laatste spoedvergadering.