Persoonsverwarring twee Wiskes: Belgische (82) rijdt 60 jaar lang zonder geldig rijbewijs

De Vlaamse Louisa Verstrepen (82), beter bekend als Wiske, ontdekte vorige week dat het rijbewijs waarmee ze zestig jaar rondreed nooit geldig is geweest. Oorzaak: een foutje in het verleden waarbij zij en haar nicht, óók Wiske, hetzelfde rijbewijs hebben gekregen.

,,Toen ik in mijn portemonnee op zoek ging naar mijn rijbewijs was het spoorloos verdwenen”, vertelt de oude dame uit Herenthout, een klein plaatsje in Vlaanderen. ,,Omdat ik veel onderweg ben met de auto meldde ik me direct op het gemeentehuis voor een nieuw rijbewijs. En toen begon het...” In het computersysteem aan het loket vond men geen Louisa Verstrepen wonende aan de Boudewijnlaan 18. Op het gemeentehuis kwamen ze er achter dat er achteraan dezelfde straat nóg een Louisa Verstrepen woonde gedurende vele jaren, eveneens bekend als Wiske. Twéé Wiske’s Verstrepen in dezelfde straat, elkaars nichten, hetzelfde geboortejaar en hun rijbewijs afgehaald op dezelfde dag. Te toevallig om foutloos een rijbewijs toegekend te hebben gekregen, 60 jaar eerder.

Quote Stel je voor dat ik een ongeluk had gehad, of tegengehou­den zou zijn door de politie. Wat dan? Wiske Verstrepen

Beide dames gingen destijds op dezelfde dag hun rijbewijs ophalen op het gemeentehuis. Twee keer deelde de ambtenaar een rijbewijs uit aan een andere Wiske Verstrepen, maar twee keer stond het adres van de rijbewijzen op het adres van het Wiske dat áchteraan de Boudewijnlaan woonde. Zo reed Wiske zestig jaar rond met een rijbewijs op naam van haar nicht.

,,Een geluk dat er in al die jaren niks gebeurd is”, zegt Wiske. ,,Stel je voor dat ik een ongeluk had gehad, of tegengehouden zou zijn door de politie ter controle. Wat dan?” Gelukkig werd ze nooit tegengehouden en maakte ze geen brokken. Toevallig kwam ze door het verlies van haar rijbewijs te weten dat ze al die jaren een ongeldig rijbewijs op zak had. Ondertussen heeft Wiske een geldig rijbewijs ontvangen.

Andere Wiske