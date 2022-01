Peru kondigt noodtoestand af vanwege olievervuiling die ontstond na uitbarsting vulkaan

VIDEO Saoedi-Ara­bië: gebombar­deer­de gevangenis Jemen was niet bekend als beschermde locatie

De gevangenis in Jemen die vrijdag het doelwit was van een coalitieluchtaanval onder leiding van Saoedi-Arabië, waarbij tientallen doden vielen, was niet aangemeld als beschermde locatie bij Verenigde Naties of Rode Kruis.

