Piet draait 22.000 Hollandse bitterballen voor Pyeongchang

Omdat het exporteren van snacks naar Zuid-Korea tijdrovend en ingewikkeld is vanwege strenge regelgeving, werd besloten de bitterballen ter plaatse te maken met Zuid-Koreaanse ingrediënten. Men neme: 120 kilo rundvlees, 100 kilo bloem, 60 kilo roomboter, 60 kilo groenten en 40 kilo ui, 60 kilo ei en 250 kilo paneermeel.



Een typisch geval van 'wegens succes geprolongeerd': ook tijdens de Olympische Spelen in 2014 in de Russische stad Sotsji was Brink van de partij in het Heineken Holland House. ,,Met de bitterballen willen we de Olympische sporters en hun supporters het gevoel van thuis geven'', zegt Brink. ,,We hopen natuurlijk ook prominenten als misschien wel premier Mark Rutte of leden van het Koninklijk Huis te kunnen laten genieten van een heerlijke Hollandse bitterbal.''



Een officiële vermelding in het Guinness Book of Records heeft Brink overigens al op zak, niet met zijn bitterbal maar met een kroket. In 2007 vervaardigde hij de grootste ooit, met een gewicht van 225 kilo.