‘Pijn weglachende’ man achter beroemde meme doet zijn verhaal: ‘Ik ben niet echt verdrietig’

foto's‘Life hack: bewerk een pompoen om je af te leiden van het feit dat je zelf ook een levenloos en rond object bent met een neppe glimlach.’ Met dergelijke onderschriften gaat het gezicht van de Hongaar András Arató al jarenlang het internet over. Aan The Guardian vertelde Arató welke impact zijn inmiddels wereldberoemde gezichtsuitdrukking op hem heeft gehad.

Ongeveer tien jaar geleden nam een fotograaf contact op met Arató nadat hij diens vakantiefoto's op Facebook had gezien. Hij wilde de Hongaar fotograferen voor zijn collectie stockfoto's. Dat zijn foto's die vrij beschikbaar zijn op het internet en gebruikt worden als illustraties bij artikelen in kranten, tijdschriften en op websites. Arató stemde toe.



Stockfoto's zijn een geliefd voorwerp van makers van memes, oftewel komisch bedoelde plaatjes of filmpjes die via internet verspreidt worden. Dat overkwam ook Arató. Een van zijn gezichtsuitdrukkingen, waarbij hij een ongemakkelijke glimlach combineert met een treurige oogopslag, werd ongekend populair.



Velen herkenden zich in de expressie van Arató, die een diepe pijn weg lijkt te lachen. Het leverde hem de bijnaam Hide The Pain Harold (Verberg de pijn-Harold) op. De gelaatsuitdrukking van Arató wordt door meme-makers aan allerlei situaties gekoppeld waarin iemand de pijn weglacht, zoals het zien van je vrijwel lege bankrekening.

Commercials en veel geld

Arató was in eerste instantie niet gecharmeerd van de vele memes die er met zijn gezicht gemaakt werden. Zijn vrouw haatte de memes zelfs, vertelt de Hongaar. Hij wilde echter, in navolging van zijn bekende gezichtsuitdrukking, niet toegeven aan de pijn.



Arató besloot zijn nieuwe identiteit te omarmen en speelde als Hide The Pain Harold in commercials, videoclips en gaf zelfs een TED-talk. Het leverde hem een mondiale cultstatus én een flinke hoeveelheid geld op. Dat laatste zorgde er volgens Arató voor dat zijn vrouw ineens ook een stuk positiever werd over de memes.

Inmiddels mikt Arató met zijn befaamde gelaat niet alleen op een lach, maar zet de Hongaar zich ook in voor serieuzere doeleinden. Zo is hij het gezicht van een campagne van een aanbieder van geestelijke gezondheidszorg in Hongarije.

De 74-jarige Arató is nu naar eigen zeggen gelukkiger dan zijn verdrietige expressie doet vermoeden. ,,Ik ben 40 jaar ingenieur geweest. Als ingenieur was ik echt mezelf. Nu speel ik een rol: ik ben Hide The Pain Harold. Maar ik ben niet echt een verdrietige man, ik ben best gelukkig.’’

