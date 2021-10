Pijnlijke conclusie: rijke landen houden meeste vaccins voor zichzelf

Dat is de pijnlijke conclusie van een vandaag gepubliceerd rapport van de The People’s Vaccine Alliance - een coalitie van internationale hulporganisaties waar ook het Nederlandse Oxfam Novib lid van is. Alles bij elkaar hadden de welvarende landen 1,8 miljard vaccins beloofd aan arme landen. Maar daarvan blijkt nu slechts 14 procent geleverd. Schrijnende cijfers illustreren de vele ‘ontoereikende gebaren en gebroken beloften’ van de rijke landen, aldus het rapport.