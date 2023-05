Piloot die crash met eigen vliegtuig in scène zette, riskeert mogelijk 20 jaar cel

In de 12 minuten durende video, die meer dan 1,1 miljoen keer bekeken werd, is te zien hoe de YouTuber in november 2021 boven Californië vliegt. Trevor Jacob, die in 2014 voor de Verenigde Staten op de Olympische Spelen van Sotsji uitkwam als snowboarder, lijkt vervolgens een technisch probleem te ondervinden tijdens de vlucht en springt uiteindelijk uit het vliegtuig, selfiestick in de hand.