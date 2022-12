Piloot Italiaanse luchtmacht komt om het leven bij crash gevechtsvliegtuig

Burgemees­ter van Istanboel voor de rechter: ‘Hij kan het Erdogan nog moeilijk maken’

In de aanloop naar verkiezingen in Turkije, volgend jaar, zijn alle ogen zijn gericht op Ekrem Imamoglu, de burgemeester van Istanboel. Veel mensen hopen dat hij zich kandidaat zal stellen voor het presidentschap. Een strafzaak tegen hem kan het einde van zijn carrière betekenen. Probeert Erdogan zijn tegenstander in de gevangenis te krijgen?

13 december