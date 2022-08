Piloten Air France geschorst na ruzie in de cockpit

Het nieuws over de ruziënde piloten kwam naar buiten nadat het Franse luchtonderzoeksbureau BEA woensdag een rapport naar buiten bracht waarin melding wordt gemaakt van meerdere incidenten waarbij piloten van Air France zich niet aan de veiligheidsprocedures hielden. De ruzie had volgens het rapport overigens geen invloed op de rest van de vlucht en het toestel werd uiteindelijk veilig in Parijs aan de grond gezet.

Lekkende brandstof

In het BEA-rapport wordt verder melding gemaakt van een incident met een lekkende brandstoftank op een vlucht van Brazzaville in de Republiek Congo naar Parijs in december 2020. De piloten besloten om het toestel om te leiden, terwijl de procedure voorschrijft dat zo snel mogelijk naar een geschikte landingsplek moet worden gezocht. Het vliegtuig landde uiteindelijk veilig in Tsjaad, maar het BEA-rapport waarschuwde dat de motor in de tussentijd in brand had kunnen vliegen.