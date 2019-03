‘Piloten klaagden eerder over Boeing 737 MAX 8'

Zeker vijf piloten hebben eerder in de VS geklaagd over problemen met de besturing van een Boeing 737 MAX 8 tijdens cruciale moment in de lucht. Dat melden Amerikaanse media.

Enkele van die problemen zijn vergelijkbaar met de vermoedelijke oorzaak van de crash met een dergelijk toestel in Indonesië afgelopen oktober. De piloten hadden moeite om de neus van het toestel in de juiste richting te houden door problemen met het zogenoemde anti-stall systeem.

De piloten deden hun beklag bij een landelijk platform waarop zij zonder consequenties voor hun baan onregelmatigheden kunnen melden. Een van de captains meldde daar dat de neus van zijn toestel binnen enkele seconden dermate snel omlaag ging dat het alarm afging.

Afgelopen zondag stortte in Ethiopië een Boeing 737 MAX 8 neer waardoor alle 157 inzittenden om het leven kwamen. Gister is bekendgemaakt dat alle toestellen van de Boeing in de EU aan de grond blijven. Met die beslissing groeit de ramp met de neergestorte Boeing van Ethiopian Airlines uit tot een catastrofe voor de Amerikaanse vliegtuigbouwer.

‘Paardenmiddel’

Luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft noemt het sluiten van het luchtruim voor het vliegtuigtype ‘een paardenmiddel’. ,,Dat doet de Inspectie niet zomaar, want reken maar dat luchtvaartmaatschappijen die hier schade door oplopen met claims gaan komen. Het zou kunnen dat de inspectie meer weet dan wij op dit moment weten, of het idee heeft dat de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA niet snel genoeg reageert.’’

Over de oorzaak van de crash in Ethiopië is officieel nog niets bekend. Maandag zijn de zwarte dozen gevonden. ,,Maar dat is vervolgens geen kwestie van simpelweg een usb-stickje in de computer stoppen en dat uitlezen’’, zegt Melkert. ,,De dozen zijn met een enorme klap, misschien meters diep, in de grond beland. Wereldwijd zijn er maar vier laboratoria die ze kunnen uitlezen, onder andere in Parijs en Washington. Daar moeten ze eerst fysiek heen.’’

Dat twee exemplaren van een gloednieuw vliegtuigtype binnen vijf maanden neerstorten, noemt de luchtvaardeskundige heel opmerkelijk. De softwarefout die verantwoordelijk was voor de crash van het LionAir-toestel, zou ook in Ethiopië kunnen zijn opgetreden. ,,Dat weten we nog niet. Het kán ook toeval zijn, dat een vogelaanvaring of menselijke fout de oorzaak is. Dat moet heel zorgvuldig worden onderzocht, want vaak komen daar toch verrassingen bij aan het licht.’’