Piloten testen software-update van Boeing 737 MAX in simulator

De piloten zullen de software-update testen in Renton in de staat Washington waar Boeing de MAX-toestellen bouwt en over twee simulatoren beschikt. ,,We hebben contact met alle 737 MAX-operatoren en we blijven meetings inplannen om informatie te delen over onze plannen voor steun aan de 737 MAX-vloot”, zegt Boeing-woordvoerder Paul Bergman.



In oktober crashte een Boeing 737 MAX van Lion Air in Indonesië. Op 10 maart vond er een dodelijke crash plaats met een zelfde toestel van Ethiopian Airlines. Bij beide vliegtuigongevallen kwam in totaal 346 mensen om. Aangezien er sterke gelijkenissen zijn tussen beide ongelukken, wordt onderzocht of er een probleem is met de toestellen. Na de crash met Ethiopian Airlines werden wereldwijd alle MAX-jets aan de grond gehouden.