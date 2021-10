Plaatsing van hekken en muren langs Europa’s buitengrenzen komt steeds dichterbij

De nieuwe Oostenrijkse kanselier Alexander Schallenberg gebruikte zijn eerste Europese top om openlijk de bouw van een muur in Litouwen te bepleiten. Europa moet die meefinancieren, vindt hij, ‘want waarom zou alleen de Litouwse belastingbetaler daarvoor moeten opdraaien?’ Europa gaat dat niet doen, zo reageerde vrijdagmiddag commissievoorzitter Ursula von der Leyen. ,,We financieren grensbewaking en ook infrastructuur, maar geen muren of prikkeldraad. Daarover hebben we een akkoord met het parlement.”



Niettemin wil de Europese Raad op voorstel van tien lidstaten dat Brussel voorstellen doet voor zowel aanscherping van de asielwetgeving als een betere bescherming van de buitengrenzen, ‘in lijn met onze internationale verplichtingen en inclusief financiering’. ,,We hebben die hard nodig, niemand weet wat ons te wachten staat”, aldus de Litouwse president Gitanas Nauseda.



,,Er kunnen ineens zomaar drie- tot vijfduizend migranten aan je grens staan, of op verschillende plaatsen tegelijk opduiken. Belarus gebruikt hen om soevereine buurlanden onderuit te halen”, aldus Nauseda. En om druk te zetten op de rest van Europa. ,,Wij kunnen migranten niet beletten door te reizen als we ze zelf al niet kunnen tegenhouden.” De Letse premier Krisjanis Karins: ,,Het is dat of afschaffing van de open binnengrenzen en het vrije verkeer in Europa.”