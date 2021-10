Pleegouders krijgen mail van beruchte sekte na vermissing 11-jarige dochter

,,Getuigen zagen een paar dagen geleden een vreemde auto voor de school van Shalomah geparkeerd staan’’, aldus de pleegvader. ,,Mogelijk is ze vrijwillig meegegaan. Ze heeft geleerd om van ons te houden, maar ze houdt ook nog steeds van haar ouders.’’



,,De Tsjechische politie is inmiddels al langs geweest op de plek waar de biologische ouders woonden, maar trof daar niemand aan en ik denk ook niet dat ze terug naar die plek gegaan zijn’’, zei de pleegvader. Een lid van de sekte in Tsjechië vertelde aan Bild dat Shalomah zich niet in hun gemeenschap bevindt. ,,Dat bewuste gezin woont hier al ongeveer een jaar niet meer. We weten ook niet waar ze zich momenteel ophouden en hebben geen contact meer met hen.’’