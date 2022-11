Ploeteren door de modder om honger te stillen in Cherson

Vliegtuig­je bungelt in hoogspan­nings­ka­bels na crash, inzitten­den gered

Een klein vliegtuigje met twee mensen aan boord is zondagavond in de Amerikaanse staat Maryland gecrasht in hoogspanningsleidingen. In de wijde omgeving is de stroom uitgevallen. De twee inzittenden zijn gered en met ‘serieuze’ verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

