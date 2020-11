Poetin blijft ook na zijn aftreden onschendbaar

Alle ogen zijn gericht op Georgia: Biden kan twee Senaatsze­tels goed gebruiken

13 november Het gaat maar om twéé Senaatszetels maar de aanstaande run offs in Georgia zijn van cruciaal belang. Op 5 januari wordt in deze Amerikaanse staat beslist of Joe Biden ook een meerderheid krijgt in de Senaat. Zo niet, dan wacht hem extra veel tegenwerking van de Republikeinen.