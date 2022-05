Poetin heeft schoonzoon die Zelenski heet, blijkt uit gelekte documenten

Volgens vluchtgegevens die de twee publicaties hebben ingezien, vloog Katerina Tikhonova (35) tussen 2017 en 2019 ‘meer dan 50 keer’ naar München in Zuid-Duitsland. Ze reisde met chartervluchten op kosten van de Russische staat en in het gezelschap van medewerkers van Poetins eigen presidentiële veiligheidsdienst.

Ook zijn reisdocumenten gelekt uit het voorjaar van 2020, waaronder die van een toen 2-jarig meisje – blijkbaar de voorheen onbekende kleindochter van de Russische president – en Igor Zelenski (52), de voormalige directeur van het staatsballet van München. De journalisten schrijven dat het waarschijnlijk is dat Zelenski de partner van Tikhonova en de vader van haar kind is. Hij is niet verwant aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski, Poetins gezworen vijand.

De vele tripjes naar München zijn evenwel opmerkelijk, concludeert The Guardian op basis van het nieuws. Want sinds het begin van de militaire campagne tegen Oekraïne is Poetin op agressieve toon tekeer gegaan tegen pro-Westerse Russen, wier honger naar de Europese keuken en het klimaat volgens hem betekent dat ‘hun mentaliteit daar is, niet hier, bij ons volk’. Dat zijn eigen dochter zo ‘enthousiast’ is voor een verblijf in West-Europa, geeft haar overeenkomsten met wat Poetin de ‘uitschot en verraders’ noemt: oligarchen die graag in het westen zitten.

Anonimiteit

Katerina is de jongste dochter uit het nu ontbonden huwelijk tussen Poetin (69) en gewezen stewardess Ljoedmila Sjkrebneva (64). Ze werd geboren als Jekaterina Vladimirovna Poetina, maar gebruikt al jaren de naam Katerina Tikhonova, naar haar grootmoeder van moeders kant, om in de anonimiteit te kunnen leven. De oorlog in Oekraïne maakte daar een eind aan: op 6 april, daags na het bekend worden van de gruweldaden van het Russische leger in Boetsja, plaatsten de Verenigde Staten Katerina Tikhonova en haar oudere zus op de sanctielijst.

Lees verder onder de video van de dansende Katerina Tikhnova...

Tikhonova was lang als danseres actief. Zo werd ze in 2013 vijfde op het wereldkampioenschap acrobatische rock-’n-rol. Hetzelfde jaar waarin ze trouwde met de zakenman Kirill Sjamalov. Maar in 2018 meldde het persagentschap Bloomberg dat haar huwelijk op de klippen was gelopen. In die tijd, blijkt nu, vloog ze al vaak heen en weer tussen Moskou en München en beviel ze van een dochter van Igor Zelenski.

Hij had intussen al drie kinderen uit zijn huwelijk met Jana Serebrjakova, een danseres met wie hij samenwerkte. Zelenski was tot voor kort artistiek leider van het Beierse Staatballet, maar nam vorige maand uit het niets ontslag. Hij leidde het gezelschap sinds 2016, tilde dat naar grote hoogten en had een contract dat nog tot halverwege 2026 liep. Het persbericht vermeldde ‘persoonlijke redenen’ en citeerde hem als volgt: ‘Mijn familie heeft op dit moment behoefte aan mijn volledige steun’.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.