Poetin kiest tegenwoordig voor de (gepantserde) trein: ‘Noord-Koreaanse trekjes’

Volgens Russische onderzoeksjournalisten van het onderzoeksplatform Project neemt de Russische president sinds de voorbereiding van de invasie in Oekraïne steeds de trein. Het spoor zou veiliger zijn dan vliegen met zijn viermotorige Iljoesjin Il-96-300PU, de Russische tegenhanger van de Air Force One van de Amerikaanse president.

Met inmiddels heel veel luchtafweerraketten in omloop in Oekraïne en ook vanwege infiltraties van Oekraïense commando’s zou zijn entourage bang zijn dat het regeringsvliegtuig kan worden neergehaald. De Britse historicus en Ruslandkenner Mark Galeotti constateert dat het Rusland van Poetin vanwege dit exclusieve treingebruik meer en meer Noord-Koreaanse trekjes gaat vertonen. Ook de daar heersende dictators verplaatsten en verplaatsen zich bij voorkeur in gepantserde treinen.

Het onderzoek naar de treinreizen is niet toevallig gefinancierd door de in ongenade gevallen voormalige oligarch en uitgesproken Kremlin-criticus Michail Chodorkovski. De ‘Poetin Express’ zou stoppen op drie speciaal aangelegde stations, waarvan er een is voorzien van een helikopterplatform. Op satellietbeelden zijn die zwaarbewaakte stations zichtbaar.

‘Onaangekondigd’

Poetins trein is een speciale sneltrein die al in 2014 zou zijn afgeleverd maar die pas sinds twee jaar intensief wordt gebruikt, aldus het Russische journalistieke platform Meduza, dat het verhaal naar buiten bracht. De trein staat meestal klaar in het Kalantsjovskaja-station in Moskou, maar dan wel achter prikkeldraad en op een speciaal vip-spoor. Volgens de onderzoeksjournalisten die het reisgedrag van Poetin volgden kan de president ‘spontaan en onaangekondigd’ tot een treinreis besluiten. De aangepaste dienstregeling en Poetins veelvuldiger gebruik van de trein zouden samenvallen met de Russische militaire opbouw langs de Oekraïense grenzen in 2021, aldus een ‘insider’.

Vaak is de bestemming Valdai aan de Zwarte Zee, niet ver van het in 2014 geannexeerde schiereiland Krim. Hier heeft Poetin een paleis. Enkele van de zeldzame close-ups van de trein tonen een logo van Grand Service Express, een bedrijf dat verbonden is met Joeri Kovaltsjoek. Hij is een vriend van Poetin op wiens naam diverse onroerendgoedbezittingen van de president zouden staan.

Volledig scherm De trein van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. © EPA

Grijs

De trein van Poetin is bijna niet te onderscheiden van andere treinen van de Russische Spoorwegen. Die zijn allemaal grijs geverfd met een rode streep. Toch is de trein goed herkenbaar aan de wagons, aldus de onderzoekers. Vanwege de zware bepantsering heeft de trein zes assen in plaats van vier. De gepantserde wagens worden door drie locomotieven getrokken.

De persdienst van het Kremlin heeft nooit foto’s van de buitenkant van de trein gepubliceerd. Kenners kunnen de trein herkennen aan gecamoufleerde antennes op het dak. Ook heeft Poetins trein nooit vertraging. Al het andere spoorverkeer wordt stilgelegd of omgeleid als de trein van Poetin zich - met hoge snelheid - verplaatst. De trein vervoert behalve de president en zijn meest naaste adviseurs ook zijn gepantserde auto plus een slaapkamer en vergaderruimte. Verder aan boord nog andere voertuigen voor begeleiders en een communicatiewagen.