Poetin komt niet ongeschonden uit de opstand van Wagner

Nieuwe baas Spartak: ‘We zullen Promes helpen met een Russisch paspoort als hij dat wil’

De nieuwe directeur van Spartak Moskou Oleg Malyshev heeft op een eerste persconferentie zijn steun uitgesproken aan Quincy Promes. ,,De beslissing over een Russisch paspoort is aan Promes, maar als hij het wil, zullen we hem helpen.”