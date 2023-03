Poetin na aanval ‘Oekraïense saboteurs’ in Russische grensregio: ‘We zullen hen verpletteren’

De Russische president Vladimir Poetin heeft in een toespraak op de staatstelevisie gereageerd op de vermeende aanval door “Oekraïense saboteurs” in de Russische grensregio. Daarbij vielen twee doden. ,,We zullen hen verpletteren", klonk het beslist. Kiev ontkent dat het iets met de aanval te maken heeft en beschuldigt Rusland van het in scène zetten van een valse “provocatie”.

Volgens de Russen staken enkele mannen vanmorgen de grens tussen Oekraïne en Rusland over. In het plaatsje Lyubechan zouden ze een aanval uitgevoerd hebben op burgers. Aanvankelijk was er sprake van een dode volwassene en een gewond kind, maar vanmiddag meldde gouverneur Alexander Bogomaz op zijn Telegram-kanaal dat het dodental gestegen was tot twee. Het is niet duidelijk of het om het kind gaat.

De aanvallers maakten filmpjes waarin ze zeiden dat ze een “Korps van Russische vrijwilligers” waren. Ze waren naar eigen zeggen de grens overgestoken om “het bloedige regime van Poetin en het Kremlin” te bestrijden. Ze noemden zichzelf “Russische bevrijders" en riepen de Russen op om de wapens op te nemen en in opstand te komen tegen het regime. Ze ontkenden dat ze op burgers geschoten hadden.

“Terroristische aanslag”

President Poetin noemde het incident in een televisietoespraak een “terroristische aanslag”. ,,Ze zullen niets bereiken. We zullen hen verpletteren”, liet hij verstaan. Volgens de president waren de daders “het soort mensen dat Rusland wil beroven van haar geschiedenis en haar taal”.

De Russische geheime dienst FSB sprak in een eerste verklaring over “een gewapende groep Oekraïense nationalisten” die de grens was overgestoken. De geheime dienst zei vanmiddag dat de situatie intussen onder controle is. Er zou wel nog een groot aantal explosieven gevonden zijn. Die worden ontmijnd.

Volledig scherm President Poetin haalde uit naar de “Oekraïense saboteurs” die toegeslagen zouden hebben in de Russische grensregio. © AP / RV

Kremlinwoordvoerder Dmitry Peskov vertelde aan journalisten dat het gerecht de schuldigen zou vinden en dat president Poetin de hele tijd gebrieft wordt over de situatie door de veiligheidsdiensten.

Oekraïne zegt dan weer dat het niets met de aanval te maken heeft en beschuldigt Rusland van het opzetten van een valse “provocatie”. Die zou het Russische volk bang moeten maken en de oorlog in Oekraïne rechtvaardigen. Kiev suggereert dat de operatie werd uitgevoerd door Russische partizanen die tegen de regering zijn.

Het is niet de eerste keer dat Rusland Oekraïense saboteurs ervan beschuldigt dat ze de grensregio Brjansk binnen komen. In december meldde de FSB dat het een vierkoppige Oekraïense “sabotagegroep” had uitgeschakeld die de regio probeerde binnen te dringen.